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20:24 01.04.2020

Порошенко: мы купили 70 тыс. защитных костюмов для врачей и законтрактовали другие необходимые средства и аппаратуру

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Порошенко: мы купили 70 тыс. защитных костюмов для врачей и законтрактовали другие необходимые средства и аппаратуру

70тыс. защитных костюмов для медиков приобретены и уже передаются в больницы по всей Украине, сообщил лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Медицинское направление всегда был среди приоритетов, это была и программа по клинике Охматдет, и строительство больницы в Кременчуге и оснащение Института рака, которое сделали, в том числе и команда "Рошен" во главе с руководителем "Рошен" Вячеславом Москалевским, и я хочу поблагодарить за ту огромную работу, которая была сделана, но сегодня мы должны работать как де-факто скорая помощь", - отметил Порошенко во время эксклюзивного интервью телеканалам "Прямой", "Эспрессо" и "5 канал".

"Можно просто показать, каким образом это делала наша команда - и "Рошена", и Фонда (Петра Порошенко – ИФ-У). Были закуплены, законтрактованные сначала защитные костюмы. Сначала это было 10 тыс., уже через два дня - 20, затем приняли решение увеличить до 30. Защитные костюмы для врачей. На сегодня законтрактовано цифра 70тыс. костюмов", - сообщил Порошенко.

"Я хочу подчеркнуть, что у нас в отличие от многих чиновников, которые не знают количество тех, кто сейчас, инфекционисты, вирусологи, эпидемиологи - составляет примерно 3тыс. человек. В среднем с медицинским персоналом это не более 50-ти. И для них мы берем 70 тыс. костюмов, для того, чтобы закрыть хотя бы первые 2-3 недели работы, чтобы люди чувствовали себя защищенными", - пояснил политик.

Порошенко сообщил, что в Китае были законтрактованы также ряд других средств для противодействия эпидемии коронавируса.

"Антивирусные очки, которые не запотевают, также завозятся из Китайской Республики. Там невероятная очередь, там все раскуплено лидирующими странами мира – немцами, французами, итальянцами. И очень хорошо, что нам удалось законтрактовать. Законтрактовано 800 тыс. масок, законтрактованы рентгеновские аппараты, потому что мы пытались купить все, что было на рынке, мы выкупили аппараты ИВЛ. Аппарат вентиляции легких спасает жизнь того, кто находится в критической ситуации, а рентгеновские - это диагностика, можно очень быстро при отсутствии тестов поставить диагноз и делать это. Я не буду входить в детали. Сейчас мы ищем лекарственные субстанции, для того, чтобы было чем лечить", - рассказал Порошенко.

Он сообщил, что эта помощь распределяется исключительно через систему больницы с привлечением органов местного самоуправления.

"Исключительно на больницы, где будут концентрированно принимать больных коронавирусом, инфекционные больницы, там в первую очередь нужно защитить врачей и средний медперсонал. В противном случае врача не отпустят из дома, потому что он вернется и позаражает всех - детей, стариков. Это первый приоритет, потому что оставить людей без медицинской помощи просто невозможно", - подчеркнул Порошенко.

"Мы выкупили и распределили все, начиная от пульсоксиметров и заканчивая мониторами для того, чтобы проверять уровень кислорода в крови. Врачи должны быть вооружены этим. Вы не представляете себе, насколько сейчас трудно организовать транспортировку из Китая всех этих грузов самолетами, так ограничено воздушное пространство. Хочу поблагодарить наших азербайджанских партнеров, которые вывезли первую партию, которая должна приходить послезавтра. Хочу поблагодарить, кстати, и тех представителей власти, правительства и Офиса президента, которые на правительственный самолет взяли наши грузы, и там - где есть за что. Это было очень трудно, но нам помогли доставить защитные костюмы, маски, они также должны быть сегодня растаможены", - сообщил политик.

В этом контексте Порошенко добавил, что его команда делает максимум возможного для того, чтобы был "зеленый коридор" для таких товаров через таможню.

"Мы поинтересовались, почему так долго, ускорить для того, чтобы подписание закона, который мы приняли вчера - и он также должен быть подписан немедленно для того, чтобы ускорить поступление в больнице. К каждой районной больнице, в больницы Винницкой, Черкасской областей. В первую очередь там, где эпицентр - Черновицкую, Тернопольскую области. Мы должны обеспечить, чтобы там, где большее количество больных, в первую очередь туда должно поступить (защитное оборудование – ИФ-У). Эта программа действует и работает по всей Украине", - отметил Порошенко.

Теги: #медики #порошенко #украина #защита
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