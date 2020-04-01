В Одесской области подтверждены еще два случая инфицирования коронавирусом – глава ОГА Куцый

В Одесской области лабораторно подтверждены еще два новых случая заболевания коронавирусом у вернувшихся из-за границы мужчины и девушки, сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.

"Лабораторный центр Минздрава в Одессе получил положительные анализы на мужчину 1975 г.р. из города Подольск и на девушку 2002 г.р. из города Южное. Мужчина вернулся в Украину из Франции, где ему назначили жаропонижающие препараты. Уже в Подольске он обратился в инфекционное отделение местной опорной больницы", - написал Куцый на странице в Фейсбуке в среду вечером.

Глава ОГА относительно заболевшей девушки отметил, что она вернулась из Турции и почувствовала себя плохо. Также до этого диагноз COVID-19 был подтвержден у ее отца.

"Находится в стационаре Одесской городской инфекционной больницы", - добавил Куцый.

На данный момент в Одесской области зарегистрировано 14 лабораторно подтвержденных случаев на COVID-19.