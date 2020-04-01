Зеленский вновь призвал украинцев оставаться дома: пляжи не украдут, парки не исчезнут, а шашлыки могут вылезти боком

Президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал всех украинцев повзрослеть и оставаться дома на период карантина в связи с распространением коронавируса.

"Дорогие граждане! Продолжаем сохранять спокойствие и холодную голову. Продолжаем оставаться дома! Я еще раз прошу вас повзрослеть! Знаете, есть известный факт, как после аварии на Чернобыльской АЭС власть собирала людей на первомайскую демонстрацию. Никто тогда не боялся, потому что "радиация невидима". Так вот, короновирус тоже невидим. Более того, мы никого не собираем, а наоборот – просим вас оставаться дома", - сказал он в видеообращении к украинцам в среду.

"Пляжи никто не украдет и песок вагонами не вывезет. Парки никуда не исчезнут. Прогулки - подождут. А шашлыки могут вылезти боком. Осознайте все это!", - призвал президент.

"Мы украинцы. Мы выстоим. И обязательно отметим нашу общую победу на площадях, в парках, на пикниках и пляжах. Но этой победы надо дождаться. А пока - остаемся дома. Будьте здоровы, дорогие украинцы! Желаю вам 36 и 6! Бережем себя. Сохраним Украину!", - отметил Зеленский.