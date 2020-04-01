В Саудовской Аравии число зараженных за сутки увеличилось на 157 человек

Общее число зараженных COVID-19 в Саудовской Аравии за последние сутки возросло на 157 человек, до 1720, сообщает в среду арабский телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на заявление представителя министерства здравоохранения страны.

Большинство новых случаев поражения коронавирусом зафиксированы в Медине - 78, Мекке - 55 и в Эр-Рияде - 7, причём все случаи, кроме одного, приходятся на приезжих.

Общее число умерших от коронавируса в королевстве возросло на 6 человек и составило в общей сложности 16 человек, сообщил представитель ведомства.

В то же время за последние сутки зафиксировано 99 новых случаев выздоровления, их общее число достигло 264.