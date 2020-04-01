События

19:51 01.04.2020

В Саудовской Аравии число зараженных за сутки увеличилось на 157 человек

1 мин читать
В Саудовской Аравии число зараженных за сутки увеличилось на 157 человек

Общее число зараженных COVID-19 в Саудовской Аравии за последние сутки возросло на 157 человек, до 1720, сообщает в среду арабский телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на заявление представителя министерства здравоохранения страны.

Большинство новых случаев поражения коронавирусом зафиксированы в Медине - 78, Мекке - 55 и в Эр-Рияде - 7, причём все случаи, кроме одного, приходятся на приезжих.

Общее число умерших от коронавируса в королевстве возросло на 6 человек и составило в общей сложности 16 человек, сообщил представитель ведомства.

В то же время за последние сутки зафиксировано 99 новых случаев выздоровления, их общее число достигло 264.

Теги: #коронавирус #саудовская_аравия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:26 01.04.2020
В Турции за сутки скончались более 60 человек с коронавирусом - Минздрав

В Турции за сутки скончались более 60 человек с коронавирусом - Минздрав

20:22 01.04.2020
Неосторожные действия властей из-за коронавируса могут привести к продовольственному кризису в мире, предупредили в ООН и ВТО

Неосторожные действия властей из-за коронавируса могут привести к продовольственному кризису в мире, предупредили в ООН и ВТО

20:20 01.04.2020
Эрдоган пообещал Зеленскому безотлагательно рассмотреть запросы Украины о поставках респираторов и защитных костюмов

Эрдоган пообещал Зеленскому безотлагательно рассмотреть запросы Украины о поставках респираторов и защитных костюмов

20:13 01.04.2020
В Одесской области подтверждены еще два случая инфицирования коронавирусом – глава ОГА Куцый

В Одесской области подтверждены еще два случая инфицирования коронавирусом – глава ОГА Куцый

20:04 01.04.2020
Американская разведка считает заниженными данные Китая по Covid-19 - агентство

Американская разведка считает заниженными данные Китая по Covid-19 - агентство

20:04 01.04.2020
Коронавирус унес жизни почти двух тысяч человек в штате Нью-Йорк

Коронавирус унес жизни почти двух тысяч человек в штате Нью-Йорк

20:02 01.04.2020
В Тернополе подтвержден новый случай СОVID-19 у вернувшегося из Польши мужчины

В Тернополе подтвержден новый случай СОVID-19 у вернувшегося из Польши мужчины

19:37 01.04.2020
Зеленский призывает украинцев к бдительности в связи с фактами мошенничества на теме коронавируса

Зеленский призывает украинцев к бдительности в связи с фактами мошенничества на теме коронавируса

19:35 01.04.2020
Около 2,5 тысяч туристов обвинили австрийский горнолыжный курорт в заражении коронавирусом

Около 2,5 тысяч туристов обвинили австрийский горнолыжный курорт в заражении коронавирусом

19:03 01.04.2020
В Хмельницком 10 сотрудников военного госпиталя отправили на обсервацию из-за контакта с заболевшим COVID-19

В Хмельницком 10 сотрудников военного госпиталя отправили на обсервацию из-за контакта с заболевшим COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Эрдоган пообещал Зеленскому безотлагательно рассмотреть запросы Украины о поставках респираторов и защитных костюмов

Зеленский: АМКУ ежедневно мониторит цены и мы не позволим наживаться на украинцах в сложные времена

Зеленский призвал на фоне ситуации с коронавирусом не забывать о войне на востоке Украины

Зеленский подписал закон о внесении изменения в госбюджет относительно непрерывного обеспечения питания военнослужащих

Боевики 13 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, двое военных ранены – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко: мы купили 70 тыс. защитных костюмов для врачей и законтрактовали другие необходимые средства и аппаратуру

Зеленский вновь призвал украинцев оставаться дома: пляжи не украдут, парки не исчезнут, а шашлыки могут вылезти боком

Зеленский: АМКУ ежедневно мониторит цены и мы не позволим наживаться на украинцах в сложные времена

Зеленский призвал на фоне ситуации с коронавирусом не забывать о войне на востоке Украины

Верховный суд подтвердил законность решения НБУ о применении меры воздействия к банку "Портал"

Зеленский: закупаемые Украиной медтовары равномерно распределяются в регионы

Салоны красоты в Киеве открываться не будут до улучшения ситуации с распространением коронавируса - мэр столицы

Кличко: мы заказали маски и аппараты ИВЛ, но есть проблемы с логистикой

Зеленский заявил, что государство не позволит приезжающим из-за рубежа украинцам быть эгоистами и уклоняться от обсервации

Зеленский подписал закон о внесении изменения в госбюджет относительно непрерывного обеспечения питания военнослужащих

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА