Верховный суд подтвердил законность решения НБУ о применении меры воздействия к банку "Портал"

Верховный суд в марте отклонил кассационную жалобу банка "Портал" (Киев) на решения судов предыдущих инстанций, которые подтвердили законность решения Национального банка Украины (НБУ) о наложении на истца штрафа в размере 1,25 млн грн за нарушение требований законодательства в сфере финмониторинга, сообщается на сайте центробанка в среду.

Как сообщалось, по результатам проверок в сентябре 2017 года НБУ принял решение о наложении соответствующего штрафа на банк "Портал" за осуществление рисковой деятельности в сфере финмониторинга.

Позже банк обратился в Окружной админсуд Киева с иском о признании этого решения противоправным и о его отмене.

Вместе с тем 28 февраля 2019 года Окружной админсуд Киева отказал в удовлетворении административного иска банка "Портал" к НБУ, а 18 июня 2019 года Шестой апелляционный админсуд подтвердил соответствующее решение.

НБУ зарегистрировал банк "Портал" 20 сентября 2013 года. Его единственным акционером на 1 января 2019 года являлся Игорь Колосницын.

Согласно данным НБУ, к 1 апреля 2019 года по размеру общих активов (328,236 млн грн) банк "Портал" занимал 72-е место среди 77 действовавших банков.