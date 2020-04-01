События

19:41 01.04.2020

Верховный суд подтвердил законность решения НБУ о применении меры воздействия к банку "Портал"

1 мин читать
Верховный суд подтвердил законность решения НБУ о применении меры воздействия к банку "Портал"

Верховный суд в марте отклонил кассационную жалобу банка "Портал" (Киев) на решения судов предыдущих инстанций, которые подтвердили законность решения Национального банка Украины (НБУ) о наложении на истца штрафа в размере 1,25 млн грн за нарушение требований законодательства в сфере финмониторинга, сообщается на сайте центробанка в среду.

Как сообщалось, по результатам проверок в сентябре 2017 года НБУ принял решение о наложении соответствующего штрафа на банк "Портал" за осуществление рисковой деятельности в сфере финмониторинга.

Позже банк обратился в Окружной админсуд Киева с иском о признании этого решения противоправным и о его отмене.

Вместе с тем 28 февраля 2019 года Окружной админсуд Киева отказал в удовлетворении административного иска банка "Портал" к НБУ, а 18 июня 2019 года Шестой апелляционный админсуд подтвердил соответствующее решение.

НБУ зарегистрировал банк "Портал" 20 сентября 2013 года. Его единственным акционером на 1 января 2019 года являлся Игорь Колосницын.

Согласно данным НБУ, к 1 апреля 2019 года по размеру общих активов (328,236 млн грн) банк "Портал" занимал 72-е место среди 77 действовавших банков.

Теги: #нбу #банки #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:49 01.04.2020
Совет НБУ исключил запрет на покупку ОВГЗ из Стратегии монетарной политики Нацбанка

Совет НБУ исключил запрет на покупку ОВГЗ из Стратегии монетарной политики Нацбанка

19:11 01.04.2020
Фундаментальные причины для резкого ускорения цен сегодня отсутствуют – Сологуб

Фундаментальные причины для резкого ускорения цен сегодня отсутствуют – Сологуб

18:46 01.04.2020
Гривня на межбанке в среду обошлась без поддержки НБУ

Гривня на межбанке в среду обошлась без поддержки НБУ

18:14 01.04.2020
Суд продлил арест подозреваемой в убийстве Шеремета врачу Кузьменко

Суд продлил арест подозреваемой в убийстве Шеремета врачу Кузьменко

17:35 01.04.2020
Программа МВФ откроет Украине другое международное финансирование – глава НБУ

Программа МВФ откроет Украине другое международное финансирование – глава НБУ

15:49 01.04.2020
Украинцы в марте купили примерно на $210 млн больше валюты, чем продали – НБУ

Украинцы в марте купили примерно на $210 млн больше валюты, чем продали – НБУ

14:49 01.04.2020
Украинские суды не обеспечены средствами защиты от коронавируса – ВСП

Украинские суды не обеспечены средствами защиты от коронавируса – ВСП

12:04 01.04.2020
Чистая продажа валюты Нацбанком на межбанке за март-2020 составила почти $2,2 млрд

Чистая продажа валюты Нацбанком на межбанке за март-2020 составила почти $2,2 млрд

03:19 01.04.2020
Дело о взятке за разрешение от правоохранителя на торговлю пиротехникой направлено в суд – ГБР

Дело о взятке за разрешение от правоохранителя на торговлю пиротехникой направлено в суд – ГБР

20:38 31.03.2020
Сводный платежный баланс Украины в феврале-2020 сведен с профицитом $733 млн

Сводный платежный баланс Украины в феврале-2020 сведен с профицитом $733 млн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Эрдоган пообещал Зеленскому безотлагательно рассмотреть запросы Украины о поставках респираторов и защитных костюмов

Зеленский: АМКУ ежедневно мониторит цены и мы не позволим наживаться на украинцах в сложные времена

Зеленский призвал на фоне ситуации с коронавирусом не забывать о войне на востоке Украины

Зеленский подписал закон о внесении изменения в госбюджет относительно непрерывного обеспечения питания военнослужащих

Боевики 13 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, двое военных ранены – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

В Турции за сутки скончались более 60 человек с коронавирусом - Минздрав

Порошенко: мы купили 70 тыс. защитных костюмов для врачей и законтрактовали другие необходимые средства и аппаратуру

Эрдоган пообещал Зеленскому безотлагательно рассмотреть запросы Украины о поставках респираторов и защитных костюмов

В Одесской области подтверждены еще два случая инфицирования коронавирусом – глава ОГА Куцый

Зеленский вновь призвал украинцев оставаться дома: пляжи не украдут, парки не исчезнут, а шашлыки могут вылезти боком

Американская разведка считает заниженными данные Китая по Covid-19 - агентство

Коронавирус унес жизни почти двух тысяч человек в штате Нью-Йорк

В Тернополе подтвержден новый случай СОVID-19 у вернувшегося из Польши мужчины

Зеленский: АМКУ ежедневно мониторит цены и мы не позволим наживаться на украинцах в сложные времена

В Саудовской Аравии число зараженных за сутки увеличилось на 157 человек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА