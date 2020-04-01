Около 2,5 тысяч туристов обвинили австрийский горнолыжный курорт в заражении коронавирусом

Около 2,5 тысяч туристов подали коллективный иск к горнолыжному курорту Ишгль в Австрии после того, как заболели там коронавирусом, сообщает CNN Travel.

"Около 2500 человек, 80% которых - немецкие туристы, обвинили руководство курорта Ишгль в том, что не были приняты своевременные меры для нераспространения коронавируса. На курорте заразились тысячи человек, которые разнесли инфекцию во многие страны Европы и за ее пределы", - пишет портал.

Претензии начала принимать Австрийская ассоциация защиты прав потребителей (VSV). В объявлении на ее сайте говорится, что "если, начиная с 5 марта, вы были на горнолыжных курортах Ишгль, Пацнаун, Санкт-Антон-ам-Арльберг, Зельден или Циллерталь, и у вас диагностирован коронавирус", можно требовать возмещения от тирольских властей.

Сейчас претензии пострадавших туристов переданы в прокуратуру. В свою очередь власти Тироля пообещали провести проверку и принять меры в связи с ситуацией.

Как напоминает CNN, немецкий бармен стал первым человеком, заразившимся коронавирусом на курорте Ишгль. Он обратился ко врачу 7 марта с симптомами гриппа, в результате чего и было выявлено заболевание. Руководство курорта провело дезинфекцию бара, но на тот момент уже заразились другие люди. Бар закрылся 9 марта.

Вскоре после этого курорт объявил о преждевременном завершении сезона. Затем был введен карантин в 279 муниципалитетах Тироля.

Ишгль - достаточно дорогой фешенебельный курорт в австрийских Альпах, популярный в том числе и у российских туристов. В зимний сезон Ишгль и соседние поселки привлекают более 500 тысяч гостей. Среди них - немало знаменитостей, таких как Пэрис Хилтон или Наоми Кэмпбелл.

По состоянию на 1 апреля в Австрии зарегистрировано более 10 тысяч случаев коронавируса, из них свыше 2,3 тыс. - в Тироле.