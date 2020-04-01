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19:27 01.04.2020

Зеленский: закупаемые Украиной медтовары равномерно распределяются в регионы

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Зеленский: закупаемые Украиной медтовары равномерно распределяются в регионы

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что закупаемые сейчас Украиной медицинские товары и средства защиты равномерно распределяются по регионам страны, а главы областных государственных администраций и мэры несут ответственность за их дальнейшее распределение в больницы и аптеки.

В видеообращении к украинцам в среду он рассказал, что в Киев прибыл очередной груз из Китая, который доставил несколько десятков тысяч респираторов и костюмов защиты, 300 тыс. экспресс-тестов, а также 40 тыс. пар защитных очков.

"Такого количества очков хватит, чтобы обеспечить каждого украинского врача, который сегодня противодействует коронавирусу. Подчеркиваю, что на местах эти очки должны быть распределены именно среди медицинских работников, а не среди родственников или друзей", - заявил президент.

Зеленский указал, что отдельной доставкой в Украину уже прибыли 100 тыс. тестов ПЦР, а также из Женевы доставлен гуманитарный груз от Международного комитета Красного Креста.

"Подчеркну, что и этот, и все предыдущие грузы равномерно распределяются и отправляются в каждый регион Украины. Подчеркиваю, что по прибытии и мэры, и главы ОГА несут ответственность за судьбу грузов. Все, что поступило в область, вы обязаны полностью и бесперебойно передавать в местные больницы и аптеки", - отметил он.

Теги: #медтовары #зеленский
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