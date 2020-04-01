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19:26 01.04.2020

Салоны красоты в Киеве открываться не будут до улучшения ситуации с распространением коронавируса - мэр столицы

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Салоны красоты в Киеве открываться не будут до улучшения ситуации с распространением коронавируса - мэр столицы

В столице салоны красоты, массажные кабинеты, общественный транспорт не возобновят свою работу до спада инфицирования коронавирусом, заявляет мэр Киева Виталий Кличко.

В среду вечером в эфире телеканала "Украина 24", комментируя информацию о возможном открытии салонов красоты и массажных салонов в столице, мэр сказал: "Нелогично выглядит. С одной стороны, ограничиваем передвижение по городу, вводим более жесткие меры, а потом разрешаем разным салонам и парикмахерским работать".

"Такой вопрос был поднят, мы рассматриваем такие возможности в будущем, когда пик заболевания уже будет пройден", - пояснил городской голова.

Он подчеркнул: "Мы отрабатываем алгоритм выхода столицы из критических условий, но на сегодняшний день вопрос открытия салонов не стоит".

Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли это, что до 24 апреля женщины будут самостоятельно делать маникюр и прически, Кличко сказал: "Да, извините, пожалуйста. Мэр Палермо сказал очень жесткую вещь "извините, на кладбище на вашу прическу никто смотреть не будет".

Аналогичная ситуация, по словам мэра, и с возможностью возобновления работы общественного транспорта, в частности, метрополитена.

"У меня четкий ответ. 8 марта в Испании количество заболевших было немногим более 600. На сегодняшний день – 85 тысяч. Мы делаем все, что от нас зависит, чтобы распространение этой болезни не происходило", - сказал Кличко.

Он отметил, что пока столичные медики справляются с теми вызовами, которые стоят перед ними. "У нас только 132 случая, а если у нас заболевание будет исчисляться тысячами случаев… Несмотря на то, что медицинская система в Италии, Испании, США намного лучше, чем в Украине, они не могут справится с этом. Это (многократное увеличение числа заболевших – ИФ) может привести к коллапсу медицинской системы", - выразил мнение мэр города.

"Если количество заболеваний будет исчисляться тысячами, единственное, что можем вам рекомендовать – оставаться дома и читать "Отче наш", - подытожил Кличко.

Теги: #киев #красота #салоны #кличко
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