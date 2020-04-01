Кличко: мы заказали маски и аппараты ИВЛ, но есть проблемы с логистикой

Киев заказал большие партии медицинских масок и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), но есть определенные проблемы в логистике, признает мэр столицы Виталий Кличко.

"Мы заказали 100 тысяч тестов на коронавирус. Сейчас пришло 400 тысяч масок, мы заказали миллион, и сейчас есть логистические проблемы. Мы не можем получить и аппараты ИВЛ, которые мы заказали", - сказал мэр в среду вечером в эфире телеканала "Украина 24".