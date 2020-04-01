Зеленский подписал закон о внесении изменения в госбюджет относительно непрерывного обеспечения питания военнослужащих

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменения в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно непрерывного обеспечения питания военнослужащих" № 548-IX, который Верховная Рада приняла 30 марта, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Согласно пояснительной записке, принятие этого закона обусловлено тем, что предприятие-победитель закупки услуг по питанию личного состава ВСУ отказалось предоставлять услуги по питанию в регионах Украины в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19. Указанное обстоятельство могло привести к срыву питания личного состава ВСУ и других составляющих сил безопасности, в частности привлеченных к проведению ООС, и негативно повлиять на обороноспособность государства.

Документ, который подписал президент, дополняет закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год" статьей 27, согласно которой Министерство обороны и Министерство внутренних дел получают право продолжать в 2020-м действие договоров, заключенных в 2019 году с субъектами хозяйствования, с целью недопущения срыва питания военнослужащих.

Питание личного состава будет осуществляться в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Минобороны и МВД на указанные цели по соответствующим бюджетным программам.