Боевики 13 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, двое военных ранены – штаб ООС

Двое украинских военнослужащих на Донбассе получили ранения в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"В течение 1 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня, из них дважды - с использованием запрещенного Минскими договоренностями вооружения… в результате вражеских обстрелов получили ранения двое военнослужащих из состава Объединенных сил", - сказано сообщении штаба ООС на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что эвакуационной техникой пострадавших воинов оперативно доставили в военно-медицинское учреждение, им предоставлена медицинская помощь.

Так, во время обстрелов боевики применяли минометы калибров 120-мм и 82-мм, вооружение боевых машин пехоты, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Высокую активность противник проявил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", где было зафиксировано 10 обстрелов.

Противник обстрелял из вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов позиции ВСУ вблизи н.п. Павлополь. Также к вечеру обстрел из БМП-1 зафиксирован в районе н.п. Пески.

"По окрестностям Марьинки враг дважды открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Позиции Объединенных сил у н.п. Новомихайловка в течение дня были трижды обстреляны российскими наемниками из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - добавили в ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял из минометов калибра 120-мм окраины н.п. Новотошковское, а из минометов калибра 82-мм - позиции Объединенных сил неподалеку Хутора Вольного и Новоалександровки.