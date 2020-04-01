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19:05 01.04.2020

Киев готов при худшем сценарии переоборудовать в госпитали выставочные центры – Кличко

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Киев готов при худшем сценарии переоборудовать в госпитали выставочные центры – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса в столице под госпитали будут переоборудованы выставочные центры.

В эфире телеканала "Украина 24" в среду мэр напомнил, что в настоящее время в инфекционных отделениях подготовлены около 500 коек. "Мы готовы разместить, если будет необходимость, до 7 тысяч людей в наших больницах", - сказал городской голова.

Он подчеркнул: "Также мы рассматриваем разные возможности, в том числе и путь, по которому пошли в Австрии, когда выставочный центр превратился в большой госпиталь".

Теги: #киев #кличко #коронавірус
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