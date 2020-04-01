В Хмельницком 10 сотрудников военного госпиталя отправили на обсервацию из-за контакта с заболевшим COVID-19

В Хмельницком 10 сотрудников военного госпиталя отправили на обсервацию из-за контакта с заболевшим COVID-19, сообщает пресс-служба Командования медицинских сил Вооруженных сил Украины.

"Сразу 10 сотрудников Хмельницкого военного госпиталя отправили на обсервацию в связи с контактом с гражданским лицом, у которого подтверждено заболевание острой респираторной болезни, вызванной коронавируса типа COVID-19", - сказано в сообщении на странице в Фейсбуке.

Так, согласно данным Министерства здравоохранения, у врача одной из больниц г.Хмельницкого с помощью ПЦР-теста подтверждено заболевание COVID-19. Во время исследования цепи контактных лиц было выяснено, что он работает по совместительству на 50% ставки в Хмельницком военном госпитале.

"Сейчас 10 сотрудников Хмельницкого военного госпиталя, имевших контакт с указанным лицом, сделали ПЦР-тесты и отправили на обсервацию", - добавили медики.