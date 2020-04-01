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18:14 01.04.2020

Суд продлил арест подозреваемой в убийстве Шеремета врачу Кузьменко

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Суд продлил арест подозреваемой в убийстве Шеремета врачу Кузьменко

Печерский районный суд Киева продлил арест подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко до 30 мая 2020 года.

"Судья вынес определение о продлении содержания под стражей Юлии Кузьменко до 30 мая 2020 года", - сообщается на странице "Free Dr Kuzmenko" в Фейсбук в среду.

Заседание проходило в среду в закрытом формате из-за ограничительных мер в связи с ситуацией с коронавирусом в стране.

В сообщении отмечается, что ранее прокуратура продлила срок досудебного расследования до 12 июля 2020 года.

Как сообщалось, Печерский суд Киева продлил до 3 апреля срок содержания под стражей Кузьменко.

Утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела. В тот же день был проведен брифинг с участием руководства Нацполиции, МВД и президента Украины Владимира Зеленского, на котором были частично раскрыты промежуточные результаты расследования и названы имена подозреваемых в убийстве Шеремета.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны. Супруги Владислав и Инна Грищенко, также участники АТО, были задержаны по другому делу, но являются фигурантами дела по убийству Шеремета.

Заместитель главы Национальной полиции, начальник криминальной полиции Евгений Коваль заявил, что основным мотивом убийства Шеремета была попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране.

13 декабря Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года Кузьменко, для Дугарь суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 8 февраля 2020 года. 14 декабря суд арестовал до 8 февраля 2020 года Антоненко.

24 декабря Апелляционный суд Киева оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко.

В феврале мера пресечения Дугарь так же была продлена, и апелляционный суд впоследствии оставил это решение так же в силе.

Теги: #шеремет #кузьменко #дело #суд
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