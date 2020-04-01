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17:49 01.04.2020

В Великобритании за сутки скончались более 500 пациентов с заражением коронавирусом - ТВ

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В Великобритании за сутки зафиксировали еще 563 случая смерти пациентов вследствие осложнений, вызванных заражением коронавирусом COVID-19, сообщил в среду телеканал Sky News со ссылкой на минздрав Великобритании.

Как отмечает телеканал, это самый высокий прирост летальных исходов с начала вспышки коронавируса в Великобритании.

Кроме того, по данным Минздрава, выявлено более 4,3 тыс. новых случаев заражения COVID-19.

Ранее на этой неделе представитель здравоохранения Англии доктор Дженни Харрис заявляла, что ожидается увеличение летальных исходов "в течение следующей недели, возможно, двух" прежде, чем ситуация начнет налаживаться благодаря мерам по локализации коронавируса COVID-19.

Согласно официальным данным, по всей Великобритании выявлены более 29 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, более 2,3 тыс. инфицированных скончались.

Теги: #великобритания #коронавирус
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