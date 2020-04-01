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16:04 01.04.2020

Брат Ермака утверждает, что занимался поиском проектов и идей для государства как общественный деятель, а записи являются "нарезкой с вырванным контекстом"

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Брат руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака Денис утверждает, что во время встреч, о которых стало известно после обнародованных народным депутатом из фракции "Слуга народа" Гео Леросом видеозаписей, он занимался поиском интересных проектов и идей для государства как общественный деятель, а эти "пленки" являются "нарезкой с вырванным контекстом".

"На пленках я встречаюсь с разными людьми, которые предлагают различные проекты и идеи, а также освещают существующие проблемы и коррупционные схемы, которые есть в соответствующих структурах. Я с самого начала деятельности рассказывал о своем принципе работы: нам важны именно проекты, а не люди, которые просто хотят занять должности. Но если проект уместный, выгодный для государства - я по закону направляю сам проект и резюме его автора в органы государственной власти", - написал он на своей странице в Facebook в среду.

Денис Ермак указал, что он и созданная с его участием общественная организация "Украинское бюро национального развития" руководствуются в этой деятельности законом Украины об обращении граждан.

"Понимая, что в нашей стране очень много умных, конструктивных людей, которые хотят и могут что-то изменить к лучшему, я придумал идею создания Бюро, которое бы собирало идеи и предложения, отбирало бы лучшие и занималось адаптацией и всесторонней проверкой этих проектов, идей и предложений, и подавало бы согласно действующему законодательству в органы государственной власти", - пояснил он.

Брат Ермака отметил, что ему неизвестно, кто осуществлял эти видеозаписи. "…а очень обидно, потому что делать "нарезку" с вырванным контекстом - это уже проходили многие многие люди…", - написал он.

В частности, Денис Ермак рассказал, что запись 20 августа 2019 года – о встрече, где обсуждалась возможность "увязать проекты новой программы Госгеокадастра и инфраструктурный проект с глобальным проектом реформы АПК", который его команда с помощью иностранных специалистов разработала еще в начале 2019 года для прошлой власти, но правительство Алексея Гончарука им не заинтересовалось.; 23 августа 2019 года - об обсуждении проекта инвестора, который предлагал помесячные инвестиции в отрасль авиастроения в размере $45 млн, но он никем даже не был рассмотрен.

"28.08.2019 – без меня люди обсуждают какие-то деньги, которые собираются как-то то делить... спонсорские или нет, неизвестно, но на пленках идет речь о каких-то 4-5 чего-то... Не присутствовал... (в комментариях люди пишут о каких-то назначениях, 5 тыс... ну даже не смешно, лютая дурость)", - отметил Денис Ермак.

По его словам, на записях в сентябре 2019 года обсуждали, что человек, написавший проект о реформах экономического сектора в Тернопольской области, пытался попасть на прием к тогда помощнику президента Андрею Ермаку, но осуществить это не удалось; обсуждали, что нужно "сбивать" закупку Кабмином камер для оцифровки, потому что государство потратит впустую 286 млн грн, поскольку оборудование было уже закуплено в 2013 году.

Он также указал, что на одной из записей в сентябре "идет конкретная провокация на преступление", когда некий человек рассказывает, что какие-то люди предлагают $620 тыс. за какие-то назначения и встречу с Денисом Ермаком.

Брат Ермака считает, что данные видеозаписи – это атака на главу Офиса Зеленского, который "очень мешает определенным олигархам и особенно российским спецслужбам", пытающегося в частности, по его словам, исправить ту сдачу национальных интересов, которая есть в Минских соглашениях.

Денис Ермак также напомнил, что в 2014-2017 годах он, "будучи советником в СНБО, выполнял свои обязанности в зоне АТО (не по тылам, кто знает – тот знает…)".

Теги: #скандал #ермак_андрей #пленки #лерос #денис_ермак
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