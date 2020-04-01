В Украине намерены усилить карантинные меры - Кабмин

Кабинет министров намерен усилить меры безопасности для борьбы с распространением коронавирусного заболевания Covid-19 на период введенного карантина.

"Для предупреждения распространения коронавирусной болезни правительство планирует ввести более жесткие меры безопасности на период карантина - до 24 апреля 2020 года", - говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, подчеркивая, что в ближайшее время данное решение будет доработано.

В частности, во время карантина на всей территории Украины среди внесенных новых изменений будет действовать запрет на пребывание в общественных местах без надетой маски или респиратора, перемещение группой лиц более чем по два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей, пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних.

Планируется также запретить посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости, посещение спортивных и детских площадок, проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек.

В пресс-службе правительства отмечают, что некоторые ограничительные меры уже введены в действие местными властями, а все остальные нововведения будут обработаны с учетом предложений уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, профильных министерств и ведомств.