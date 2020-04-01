Во Львове ужесточили правила карантина – запретили пользоваться детскими площадками и не пустят в магазин без маски

Львовская городская комиссия по технико-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям ужесточила правила карантина в городе, сообщил на брифинге городской голова Львова Андрей Садовый.

В частности, жители города теперь могут войти в магазины, аптеки и общественный транспорт только в масках. Также веден запрет на использование детских площадок и на принятие пищи или напитков в скверах и парках.

"Мы приняли ряд очень важных решений. В частности, относительно работы супермаркетов и продуктовых магазинов. С завтрашнего дня обязательно заходить только в масках", - сказал Садовый.

Мэр подчеркнул, что городские власти "категорически запрещают родителям с детьми гулять на детских площадках, потому что это зона риска".

Также, по словам городского головы Львова, комиссия приняла решение запретить принимать пищу и пить напитки в парках и скверах. "На пятницу-субботу будет усилена работа "муниципальной стражи" и полиции по патрулированию парков, скверов. Потому что, честно говоря, то, что у нас было на прошлых выходных, это было за гранью здравого смысла, когда люди разжигают костры и делают шашлыки. Это недопустимо", - сказал Садовый.