Более 60 человек покинули обсервацию в гостинице на Майдане Независимости

Место обсервации в отеле "Казацкий" в Киеве покинули более 60 украинцев, вернувшихся ранее из-за границы, сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире 112 канала в среду.

По его словам, люди смогли покинуть место обсервации "из-за законодательных неточностей" "Мы не можем людей удерживать силой", - добавил замминистра.

При этом Геращенко напомнил об ответственности украинцев за такие действия, вплоть до уголовной.

Отель "Казацкий" расположен на центральной площади Киева, на Майдане Независимости.