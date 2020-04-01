Во всех инфекционных больницах Киевской области есть экспресс-тесты, средства защиты для медиков - и.о. главы ОГА

Во всех инфекционных больницах Киевской области есть экспресс-тесты для выявления коронавирусной инфекции и средства индивидуальной защиты для медиков, заявил исполняющий обязанности руководителя Киевской областной государственной администрации (ОГА) Василий Володин.

"Мы продолжаем закупку экспресс-тестов для диагностирования коронавируса и средства индивидуальной защиты для медиков. Могу с уверенностью сказать, что они есть во всех инфекционных больницах области. В части из них я был с проверкой лично, в части из них мои заместители и руководители департаментов. На первое время средства индивидуальной защиты есть в каждой больнице", - заявил Володин в среду в ходе брифинга в ОГА.

Он анонсировал прибытие до конца недели рейсов с партией в 100 тысяч ПЦР-тестов и средствами индивидуальной защиты из Китая и Южной Кореи, часть из которых будет распределена и в больницы Киевской области.

Как сообщалось, в Киевской области по состоянию на 10:00 1 апреля подтверждено 57 случаев коронавируса.