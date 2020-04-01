Кабмин планирует в течение дня доработать решение о введении строго карантина для граждан старше 60 лет

Кабинет министров Украины планирует в течение суток доработать изменения к постановлению №211 о противодействии распространению COVID-19 на территории Украины в части введения строго карантина для граждан старше 60 лет.

Как сообщается на сайте Минздрава, соответствующее решение принято по инициативе министра здравоохранения Украины Максима Степанова на заседании Кабинет министров Украины 1 апреля с доработкой до 2 апреля.

Как сообщил в ходе заседания правительства в среду премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, предлагаемые изменения содержат важные нормы и они должны быть выписаны так, чтобы не нарушать права человека.

Степанов отметил, что проект изменений в постановление №211 предусматривает, в частности, внедрение домашней изоляции и домашнего карантина для лиц старше 60 лет с ограничением посещения парков и зон отдыха, общественного транспорта. Вместе с тем изменения будут предусматривать перечень случаев, когда данные ограничения не применяются.

"Наши действия направлены на то, чтобы максимально защитить украинцев от коронавируса. Мы хотим ввести эффективную комбинацию профилактических медикаментозных мероприятий: домашняя изоляция, домашний карантин и социальное дистанцирование людей в возрасте от 60 лет", - сказал министр.

Глава Минздрава добавил, новая команда министерства тесно сотрудничает со всеми ведомствами и органами власти, чтобы в течение дня доработать постановление и учесть позиции всех сторон. "Мы работаем фактически в круглосуточном режиме, чтобы в результате выйти на качественный документ, который действительно поможет бороться с коронавирусом в Украине", - сказал Степанов.