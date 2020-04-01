Украинские суды не обеспечены средствами защиты от коронавируса – ВСП

Суды Украины сообщают о ненадлежащем состоянии обеспечения средствами защиты от коронавирусной инфекции, информируют в Высшем совете правосудия (ВСП).

"По информации Государственной судебной администрации (ГСА) Украины, которая поступила на запрос Высшего совета правосудия, судебные учреждения Украины сообщают о ненадлежащем состоянии обеспечения средствами защиты от острой респираторной болезни Covid-19 (коронавирус SARC-CoV-2), в частности, ощутимый дефицит бесконтактных термометров, медицинских масок, медицинских респираторов, антисептиков", - говорится в сообщении ВСП, размещенном на сайте Совета в среду.

В частности, как подчеркивается в сообщении, в судах почти всех регионов сложилась критическая ситуация с обеспечением медицинскими масками: суды Харьковской области обеспечены на 9%, Закарпатской – на 19%, Полтавской - 35%, Житомирской - 57%, Тернопольской - 60%, Ивано-Франковской - 65%, Киевской -72%, Черновицкой - 78%.

Также в ВСП заявляют, что неравномерно обеспечены суды и бесконтактными термометрами: от 3% в Запорожской области до 96% - в Сумской, в то время как почти все судебные учреждения обеспечены кварцевыми лампами.

"ГСА Украины не осуществляла централизованные закупки средств защиты и дезинфекции из-за отсутствия средств на соответствующие текущие расходы, решение этих вопросов фактически возложено на территориальные управления ГСА Украины, апелляционные, специализированные суды. Нередки случаи, когда средства защиты закупались за счет судей или работников аппаратов судов", - подчеркивается в сообщении ВСП.

26 марта 2020 ВСП принял публичное обращение к Верховной Раде и Кабинету Министров Украины о критической ситуации с финансовым обеспечением судов, других органов и учреждений системы правосудия. В обращении отмечается, что в связи с пандемией коронавируса судам как органам государственной власти, работа которых не может быть приостановлена, необходимо выделить дополнительные средства в объеме 154,9 млн грн на приобретение средств защиты и дезинфекции, которые сегодня невозможно закупить из-за существенного дефицита расходов.