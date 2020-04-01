На совещании у Зеленского рассматривали возможность режима "все в масках" с 6 по 24 апреля, на Пасху ожидается пик заболеваемости

В Украине с 6 по 24 апреля может быть введен режим "все в масках" и ограничено количество людей улицах, поскольку именно на Пасхальные праздники ожидается пик заболеваемости коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, об этом шла речь в среду на ежедневном селекторном совещании под председательством Владимира Зеленского по борьбе с распространением коронавируса.

"На совещании была рассмотрена возможность внедрения дополнительных, более жестких карантинных мероприятий. В частности, речь шла о режиме "все в масках" с 6 по 24 апреля и ограничении количества людей при нахождении на улице. Ведь именно на Пасхальные праздники ожидается пик заболеваемости коронавирусом", - отмечается в сообщении.

Для предотвращения такой ситуации власти провели переговоры со всеми телевизионными группами о трансляции пасхальных богослужений. "Пока только три телеканала не дали ответа о таких показах, но переговоры с ними продолжаются", - указали в пресс-службе президента.