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13:41 01.04.2020

На совещании у Зеленского рассматривали возможность режима "все в масках" с 6 по 24 апреля, на Пасху ожидается пик заболеваемости

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На совещании у Зеленского рассматривали возможность режима "все в масках" с 6 по 24 апреля, на Пасху ожидается пик заболеваемости

В Украине с 6 по 24 апреля может быть введен режим "все в масках" и ограничено количество людей улицах, поскольку именно на Пасхальные праздники ожидается пик заболеваемости коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, об этом шла речь в среду на ежедневном селекторном совещании под председательством Владимира Зеленского по борьбе с распространением коронавируса.

"На совещании была рассмотрена возможность внедрения дополнительных, более жестких карантинных мероприятий. В частности, речь шла о режиме "все в масках" с 6 по 24 апреля и ограничении количества людей при нахождении на улице. Ведь именно на Пасхальные праздники ожидается пик заболеваемости коронавирусом", - отмечается в сообщении.

Для предотвращения такой ситуации власти провели переговоры со всеми телевизионными группами о трансляции пасхальных богослужений. "Пока только три телеканала не дали ответа о таких показах, но переговоры с ними продолжаются", - указали в пресс-службе президента.

Теги: #совещание #режим #офис_президента #коронавирус
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