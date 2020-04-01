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13:36 01.04.2020

Черновицкая область вводит особый режим въезда/выезда - глава ОГА

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Черновицкая область вводит особый режим въезда/выезда - глава ОГА

В Черновицкой области введены ограничения на въезд и выезд с территории области.

"Согласно решению Государственной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в Черновицкой области введен особый режим въезда и выезда", - сообщил глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук на своей странице в Facebook.

Он отметил, что детали будут обнародованы позже.

Как сообщил Центр общественного здоровья в соцсети Facebook, в Черновицкой области по состоянию на 10:00 среды, 1 апреля, подтверждено 102 случая, из них четыре летальных.

 

Теги: #коронавирус #черновицкая_область #меры
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