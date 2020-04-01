Минкультуры опубликовало перечень 3D-туров украинских выставок, музеев и памятников культуры

Министерство культуры и информационной политики Украины опубликовало перечень 3D-туров украинских выставок, музеев и памятников культуры.

В частности, на сайте министерства опубликованы ссылки на ресурсы учреждений, где пользователи могут пройти 3D-тур и посмотреть выставки и памятники культуры в режиме онлайн.

Таким образом все желающие могут пройти 3D-тур по: государственному историко-архитектурному заповеднику "Хотинская крепость", экспозициям Жовкивского замка, по Национальному музею Голодомора-геноцида, национальному заповеднику "София Киевская", Кирилловской церкви, музею народной архитектуры и быта Среднего Приднепровья, музею Завещания Т. Шевченко, Золочевскому, Олесскому и Збаражскому замкам, усадьбе Маркияна Шашкевича в с. Подлесье, Национальному Киево-Печерскому историко-культурному заповеднику, Национальному музею-заповеднику украинского гончарства, а также по виртуальной экспозиции историко-архитектурного заповедника "Каменная Могила" и Национальному музею Второй мировой войны.

С полным перечнем выставок, музеев и памятников культуры можно ознакомится на сайте Минкультуры и информполитики.