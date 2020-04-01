Столичные медики обеспечены средствами защиты от коронавируса – мэр Киева

Мэр Киева Виталий Кличко заверяет, что медики столичных больниц, куда поступают киевляне с подтвержденным коронавирусом, обеспечены всеми необходимыми средствами защиты, запасы постоянно пополняются.

"В этой ситуации мы делаем все, чтобы обеспечить столичных медиков всем необходимым для их защиты. В медицинских учреждениях есть лекарства и расходные материалы", - сказал Кличко в среду в ходе онлайн-брифинга.

Он заверил, что "cегодня в больницах, в частности тех, где лечат больных коронавирусом, все необходимое есть".

Вместе с тем, мэр подчеркнул, что запасы средств защиты необходимо пополнять постоянно.

По его словам, в среду в киевские больницы будут распределены полученные накануне 400 тысяч медицинских масок, расходные материалы. "Еще ожидаем защитные костюмы для врачей, респираторы, партию тестов", - добавил Кличко.