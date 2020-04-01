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13:16 01.04.2020

Количество подтвержденных случаев коронавируса в Киеве возросло на 25, всего инфицированы 132 человека – мэр

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Количество подтвержденных случаев коронавируса в Киеве возросло на 25, всего инфицированы 132 человека – мэр

За минувшие сутки в Киеве подтверждено 25 новых случаев инфицирования COVID-19, в том числе у годовалого ребенка, в целом лабораторно подтвержден коронавирус у 132 жителей столицы, сообщил мэр Виталий Кличко.

"Количество киевлян, которые заболели COVID-19, за минувшие сутки увеличилось на 25 чел. В целом в столице 132 подтвержденных случая заболевания коронавирусом", - сказал он в ходе онлайн-брифинга в среду.

Кличко уточнил, что из новых 25 случаев - 12 мужчин в возрасте от 23 до 71 года, 12 женщин в возрасте от 21 до 80 лет и один ребенок - девочка, которой немногим более года.

"Из 25 больных госпитализированы 15 киевлян… Остальные 10 лечатся на самоизоляции под контролем врачей", - сообщил Кличко.

При этом городской голова подчеркнул, что более половины киевлян, у которых за минувшие сутки подтвердился диагноз, за пределы Украины в последнее время не выезжали. "То есть они были инфицированы в Украине. Это означает, что вирус распространяется и охватывает город",- констатировал Кличко.

При этом он выразил убеждение, что столица своевременно ввела ограничительные меры. "Если бы это не сделали, сегодня картина была бы совсем иной", - сказал городской голова.

Мэр столицы еще раз призвал киевлян соблюдать карантинные меры. "Спуститесь, пожалуйста, на землю! Прекратите шататься по городу, игнорируя ограничения, которые сделаны для того, чтобы вас спасти!",- призвал Кличко.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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