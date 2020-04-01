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13:16 01.04.2020

Половина украинцев поддерживает введение ЧП в Украине из-за коронавируса в стране, 70% считают введенный карантин эффективным – соцопрос

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Половина украинцев поддерживает введение ЧП в Украине из-за коронавируса в стране, 70% считают введенный карантин эффективным – соцопрос

Мнения украинцев разделяются относительно возможного введения чрезвычайного положения для противдействия распространению коронавируса в стране: 49% поддержали бы такую инициативу, 43% - нет, свидетельствуют результаты опросов, проведенных Социологической группой "Рейтинг" с 25 по 30 марта.

При этом 83% поддерживают возможный запрет на проведение массовых мероприятий, забастовок, митингов в условиях чрезвычайного положения в стране. 71% - не возражают против возможного ограничения въезда и выезда в отдельные города и области. 65% - возможного ограничения движения транспортных средств и их обзора, 58% - возможного объявления комендантского часа в городах.

В то же время, относительно возможного предоставления государству права принудительно изымать имущество у юридических и физических лиц в условиях чрезвычайного положения абсолютное большинство (80%) против таких мер. 14% опрошенных их поддерживают.

56% опрошенных считают реакцию президента Владимира Зеленского на угрозу распространения коронавируса в Украине эффективной, 30% - дают противоположные оценки. 38% опрошенных считают действия Минздрава эффективными, 46% - неэффективными. 37% считают действия МВД эффективными, 33% - неэффективными, 30% - не смогли оценить. Относительно эффективности действий премьер-министра Дениса Шмыгаля, 44% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос, 30% - оценили его действия как эффективные, 26% - как неэффективные. За последние две недели оценки эффективности реакции всех этих институций на угрозу коронавируса выросли.

Почти 70% считают введенный в Украине карантин эффективным, четверть дает противоположные оценки. Несколько чаще неэффективными считают карантинные мероприятия жители юга и востока страны, молодежь, мужчины. При этом почти 80% опрошенных поддерживают решение правительства о продлении карантина до 24 апреля 2020 года.

58% опрошенных считают введенные властями меры по борьбе с коронавирусом оптимальными. 28% вообще утверждают, что они слишком мягкими. Лишь 6% убеждены, что меры слишком жесткие.

74% респондентов считают, что нужно ввести штрафы для людей за нарушение карантина, 19% - против такой инициативы.

34% считают, что власть должна возвращать всех граждан в Украину после закрытия границы, 24% считают, что нужно возвращать, но выборочно. 34% вообще считают, после закрытия границы не нужно никого возвращать.

В ходе исследования было опрошено две тысячи респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. По тысяче респондентов было опрошено в ходе первой (25-27 марта) и второй волн (28-30 марта). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 - не более 4%. Метод опроса - CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Теги: #карантин #соцопрос #коронавирус
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