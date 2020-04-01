Половина украинцев выходит из дома ежедневно, но только у 42% достаточно защитных масок – соцопрос

18% украинцев заявляют, что выходят из дома по нескольку раз в день, несмотря на карантин, 31% - один раз в день, свидетельствуют результаты опросов, проведенных Социологической группой "Рейтинг" с 25 по 30 марта.

В то же время 43% заявили, что выходят из дому только раз в несколько дней, 7% - вообще стараются не выходить. Чаще о высоком уровне ограничений выхода из дома отмечали жители городов, женщины и старшие опрошенные.

Главной причиной выхода на улицу опрошенные отметили поход в магазин за продуктами (73%). 28% заявили, что выходят из-за необходимости работы, столько же - для походов в аптеку. По 5-7% отметили, что выходят на улицу, чтобы прогуляться с детьми, ради занятий спортом, прогулок с домашними животными. По 3-4% выходят из встречи с друзьями и знакомыми, или для визита к врачу.

Более половины опрошенных заявили, что ограничили выход из дома в связи с карантином. Треть отметили, что придерживаются частичных ограничений. Лишь каждый десятый отметил, что не придерживается карантина. Чаще о полном самоограничении отмечали жители центра страны, женщины и представители старшей возрастной группы.

52% заявили, что готовы оставаться дома, не выходя на улицу больше 5 дней, при условии введения запрета на выход из дома. 12% - заявили, что могут побыть дома 4-5 дней, 20% - 2-3 дня, 10% - не более одного дня.

42% опрошенных отметили, что у них есть защитные маски в достаточном количестве, 39% - есть, но недостаточно, 19% - нет защитных масок вообще.

57% заявили, что у них есть дома дезинфицирующие средства в достаточном количестве, 29% - есть, но недостаточно, 14% - нет.

Защитные перчатки в достаточном количестве есть у 40% респондентов, в недостаточном - 23%, нет перчаток вообще у 37% опрошенных.

Чаще защитные и дезинфицирующие средства используют жители западных и центральных регионов, горожане, женщины и молодые респонденты.

В ходе исследования было опрошено две тысячи респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. По тысяче респондентов было опрошено в ходе первой (25-27 марта) и второй волн (28-30 марта). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 - не более 4%. Метод опроса - CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.