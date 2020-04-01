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12:50 01.04.2020

87% украинцев видят угрозу распространения коронавируса в стране, но лишь 51% считают реальной угрозу для себя и близких – соцопрос

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87% украинцев видят угрозу распространения коронавируса в стране, но лишь 51% считают реальной угрозу для себя и близких – соцопрос

Количество украинцев, которые видят реальную угрозу распространения коронавируса в Украине, с начала введения карантина, выросло с 73% до 87%, свидетельствуют результаты опросов, проведенных Социологической группой "Рейтинг" с 25 по 30 марта.

При этом 51% опрошенных считают реальной угрозу коронавируса лично для себя и для их семей, а 41% придерживаются противоположного мнения. "За последние две недели в этом вопросе мнения респондентов почти не изменились. Относительно чаще об угрозе говорили жители западных и центральных регионов страны и горожане", - говорится в пресс-релизе.

Три четверти опрошенных волнуются из-за того, что кто-то из их близких заболеет коронавирусом. При этом о своем собственном здоровье волнуются меньше (58%), а 42% - не беспокоятся.

Оценивая уровень заболеваемости коронавирусом в Украине, 28% опрошенных оценили его как очень высокий или высокий, 34% - как средний, 32% - как низкий или минимальный. Чаще о высоком уровне заболеваемости говорили жители юга страны, жители городов и представители старшей возрастной категории.

Оценивая ситуацию с заболеваемостью в своем регионе, респонденты считают ее менее угрожающей, чем по стране в целом: лишь 13% опрошенных отметили, что уровень заболеваемости в их местности является высоким, 65% считают низким, или же минимальным. Последняя мысль преобладает среди жителей восточных областей и крестьян.

53% опрошенных убеждены, что власть, подавая информацию о распространении коронавируса, умаляет ситуацию. 21% считают, что эта информация является объективной, 11% убеждены, что в этой информации есть преувеличение.

44% респондентов оценили свое эмоциональное состояние за последнюю неделю как спокойное, 23% - как напряженное. Высокий уровень тревожности фиксируется среди женщин и старшего населения. 80% опрошенных оценивают в течение последней недели отношения с людьми, с которым проживают, как спокойные, только 8% - как напряженные.

Оценивая информацию, которую подают украинские средства массовой информации, 38% считают, что они ситуацию умаляют, 23% считают, что представление новостей является объективным, 19% - полагают, что информацию преувеличивают. 21% - затруднились ответить на этот вопрос.

В ходе исследования было опрошено две тысячи респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. По тысяче респондентов было опрошено в ходе первой (25-27 марта) и второй волн (28-30 марта). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 - не более 4%. Метод опроса - CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Теги: #коронавирус #соцопрос
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