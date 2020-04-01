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12:45 01.04.2020

В Украине во время карантина культурно-художественные заведения успешно работают в режиме онлайн - Минкультуры

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В Украине во время карантина культурно-художественные заведения успешно работают в режиме онлайн - Минкультуры

Министерство культуры и информационной политики опубликовало перечень культурно-художественных заведенй,я которые во время карантина работают в режиме онлайн.

"Во время карантина культурно-художественные заведения успешно работают в режиме онлайн. Все театры в сфере управления Минкультуры имеют YouTube-каналы, где можно приобщиться к просмотру как архивных представлений, так и трансляции спектаклей действующего репертуара", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что с обновленными афишами можно ознакомиться непосредственно на официальных сайтах учреждений.

Также в Минкультуры опубликовали перечень всех театров в управлении министерства со ссылками на их сайты и социальные сети.

Кроме того, в ведомстве рассказали о некоторых онлайн-проектах театров.

"Национальным академическим театром оперы и балета Украины имени Т. Г. Шевченко начат проект #театрвдома. Под этим тегом есть возможность отыскать все публикации с артистами театра, которые рассказывают и показывают как пережить карантин и что для этого делают сами", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Львовским национальным академическим театром оперы и балета имени Соломии Крушельницкой каждую пятницу, субботу и воскресенье в 19.00 транслируются представления онлайн, где зрители могут посмотреть оперы и балеты из репертуара театра.

Кроме того, Харьковский национальный академический театр оперы и балета имени Н. В. Лысенко ввел социальный проект #театрнадивані, "цель которого - популяризация театрального искусства и, конечно же, выражение любви и поддержки зрителя". Театр дает возможность просмотреть отрывки из любимых спектаклей и полномасштабные постановки, онлайн.

Среди прочего, Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко представляет онлайн-библиотеку, а также прямые эфиры актеров в Instagram и на YouTubе-канале. Театр запустил пробный проект платных просмотров спектаклей действующего репертуара.

В свою очередь Национальный цирк Украины и Запорожский государственный цирк запустили трансляцию видеозаписей цирковых представлений.

Теги: #коронавирус #минкультуры
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