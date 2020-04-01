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12:36 01.04.2020

Кличко: Киев продрынки открывать не будет, продуктов в супермаркетах достаточно

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Кличко: Киев продрынки открывать не будет, продуктов в супермаркетах достаточно

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что столица возобновит работу продовольственных рынков только при условии улучшения эпидемиологической ситуации.

"Тем, кто обсуждает тему возможности открытия рынков… отмечу: Киев рынки открывать не будет! Это произойдет только при условии улучшения ситуации в столице", - сказал Кличко в ходе онлайн-брифинга в среду.

Мэр подчеркнул, что в столице работают продуктовые магазины и супермаркеты. "Нехватки продуктов сегодня нет", - заверил он.

При этом Кличко напомнил, что в китайском Ухане вспышка эпидемии началась именно с продовольственных рынков.

Теги: #киев #коронавирус #кличко #рынки
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