В Киевской области из 57 случаев Covid-19 31 приходятся на два прилегающих к Киеву района – обладминистрация

19 из 57 подтвержденных на утро 1 апреля случаев коронавирусной болезни в Киевской области приходятся на Обуховский район (пгт Козин, с.Романков, г.Украинка), 12 – на Киево-Святошинский район (города Вишневое и Боярка, села Лесники, Гатное, Дмитровка, Софиевская Борщаговка, Тарасовка.

При этом, как сообщается на странице Киевской областной государственной администрации в среду, двое из заболевших в Обуховском районе – дети.

По шесть заболевших приходятся на г.Борисполь и Васильковский район (все – в с.Рославичи). По три случая – в городах Белая Церковь и Бровары, по два – в городах Обухов и Ирпень.

По одному случаю зафиксировано в Бориспольском районе (с. Гнедин), пгт Ворзель и Гостомель Ирпенского горсовета, г.Буча, Белоцерковском районе (с.Фурсы), Броварском (с.Зазимье), Ставищенском (пгт Ставище), Макаровском (с.Мостыще) районах.

Из общего количество диагностированных случаев на стационарное лечение было направлено 20 человек, на амбулаторное лечение (самоизоляцию) - 37. При этом один заболевший в области на данный момент выздоровел, трое – умерли.

В возрасте 1-10 лет - 3,5% заболевших, 11-20 лет –столько же, 21-30 лет - 8,8%, 31-40 лет - 24,5%, 41-50 лет - 35%, 51-60 лет - 19,2%, 61-70 лет - 1,8%, 70 лет - 3,5%.

Подозревают заражение у 223 человек. Установленно медицинское наблюдение над 567 контактными лицами.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 10:00 среды, 1 апреля, подтверждено 669 случаев острого респираторного заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, 17 заболевших скончались, 10 выздоровели.