События

12:34 01.04.2020

В Киевской области из 57 случаев Covid-19 31 приходятся на два прилегающих к Киеву района – обладминистрация

2 мин читать
В Киевской области из 57 случаев Covid-19 31 приходятся на два прилегающих к Киеву района – обладминистрация

19 из 57 подтвержденных на утро 1 апреля случаев коронавирусной болезни в Киевской области приходятся на Обуховский район (пгт Козин, с.Романков, г.Украинка), 12 – на Киево-Святошинский район (города Вишневое и Боярка, села Лесники, Гатное, Дмитровка, Софиевская Борщаговка, Тарасовка.

При этом, как сообщается на странице Киевской областной государственной администрации в среду, двое из заболевших в Обуховском районе – дети.

По шесть заболевших приходятся на г.Борисполь и Васильковский район (все – в с.Рославичи). По три случая – в городах Белая Церковь и Бровары, по два – в городах Обухов и Ирпень.

По одному случаю зафиксировано в Бориспольском районе (с. Гнедин), пгт Ворзель и Гостомель Ирпенского горсовета, г.Буча, Белоцерковском районе (с.Фурсы), Броварском (с.Зазимье), Ставищенском (пгт Ставище), Макаровском (с.Мостыще) районах.

Из общего количество диагностированных случаев на стационарное лечение было направлено 20 человек, на амбулаторное лечение (самоизоляцию) - 37. При этом один заболевший в области на данный момент выздоровел, трое – умерли.

В возрасте 1-10 лет - 3,5% заболевших, 11-20 лет –столько же, 21-30 лет - 8,8%, 31-40 лет - 24,5%, 41-50 лет - 35%, 51-60 лет - 19,2%, 61-70 лет - 1,8%, 70 лет - 3,5%.

Подозревают заражение у 223 человек. Установленно медицинское наблюдение над 567 контактными лицами.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 10:00 среды, 1 апреля, подтверждено 669 случаев острого респираторного заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, 17 заболевших скончались, 10 выздоровели.

Теги: #киевская_область #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:50 01.04.2020
87% украинцев видят угрозу распространения коронавируса в стране, но лишь 51% считают реальной угрозу для себя и близких – соцопрос

87% украинцев видят угрозу распространения коронавируса в стране, но лишь 51% считают реальной угрозу для себя и близких – соцопрос

12:45 01.04.2020
В Украине во время карантина культурно-художественные заведения успешно работают в режиме онлайн - Минкультуры

В Украине во время карантина культурно-художественные заведения успешно работают в режиме онлайн - Минкультуры

12:36 01.04.2020
Кличко: Киев продрынки открывать не будет, продуктов в супермаркетах достаточно

Кличко: Киев продрынки открывать не будет, продуктов в супермаркетах достаточно

12:32 01.04.2020
Великобритания начнет тестировать 25 тыс. человек в день на COVID-19

Великобритания начнет тестировать 25 тыс. человек в день на COVID-19

12:31 01.04.2020
ГБР начало производство по факту незаконного вывоза товаров противоэпидемического назначения в Португалию и Чехию

ГБР начало производство по факту незаконного вывоза товаров противоэпидемического назначения в Португалию и Чехию

12:21 01.04.2020
В Днепре на время карантина запрещен ремонт в домах, с 3 апреля закрывают парки – Филатов

В Днепре на время карантина запрещен ремонт в домах, с 3 апреля закрывают парки – Филатов

12:02 01.04.2020
Для борьбы с коронавирусом в регионы распределено 3,7 млрд грн – Ляшко

Для борьбы с коронавирусом в регионы распределено 3,7 млрд грн – Ляшко

11:59 01.04.2020
Не все летальные случаи с зафиксированным коронавирусом вызваны COVID-19 – Ляшко

Не все летальные случаи с зафиксированным коронавирусом вызваны COVID-19 – Ляшко

11:29 01.04.2020
Зеленский подписал законопроекты о противокоронавирусных лекарствах и онлайн-заседаниях комитетов Рады

Зеленский подписал законопроекты о противокоронавирусных лекарствах и онлайн-заседаниях комитетов Рады

11:28 01.04.2020
МИД Украины призвал Россию обеспечить доступ СММ ОБСЕ и гуманитарных неправительственных организаций на оккупированные территории

МИД Украины призвал Россию обеспечить доступ СММ ОБСЕ и гуманитарных неправительственных организаций на оккупированные территории

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине во время карантина культурно-художественные заведения успешно работают в режиме онлайн - Минкультуры

Кличко: Киев продрынки открывать не будет, продуктов в супермаркетах достаточно

ГБР начало производство по факту незаконного вывоза товаров противоэпидемического назначения в Португалию и Чехию

Среди военнослужащих ВСУ не зафиксировано ни одного случая коронавируса, 139 человек на изоляции

За минувшие сутки в Украину из-за границы вернулись около 4,9 тыс. Человек - Госпогранслужба

ПОСЛЕДНЕЕ

Ближайшие ночи в Украине будут холодными, дни – умеренно теплыми, без осадков

В РФ 440 новых случаев COVID-19 зафиксировано за сутки, общее число диагнозов возросло до 2 тыс. 777

Среди военнослужащих ВСУ не зафиксировано ни одного случая коронавируса, 139 человек на изоляции

В Израиле коронавирусом заразились свыше 5,5 тыс. человек

В ряде стран Африки выявили первые случаи заражения коронавирусом

Китай начал публиковать данные о бессимптомных носителях коронавируса

За минувшие сутки в Украину из-за границы вернулись около 4,9 тыс. Человек - Госпогранслужба

В Монастырисском районе увеличилось число заболевших Covid-19 медработников

Темп роста числа заразившихся COVID-19 в Италии не увеличивается второй день подряд

Правительства ряда стран предостерегли сограждан от шуток на тему коронавируса в День смеха

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА