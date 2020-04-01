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12:31 01.04.2020

ГБР начало производство по факту незаконного вывоза товаров противоэпидемического назначения в Португалию и Чехию

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ГБР начало производство по факту незаконного вывоза товаров противоэпидемического назначения в Португалию и Чехию

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) начали расследование по факту незаконного экспорта товаров противоэпидемического назначения за границу.

"По предварительной информации, должностные лица Государственной таможенной службы Украины не предприняли надлежащие меры по сдерживанию экспорта товаров противоэпидемического назначения, что причинило тяжкие последствия интересам государства. Указанные товары транспортировались на предприятия, зарегистрированные в Португалии и Чехии", - сообщает пресс-служба ГБР.

Служащим таможни инкриминируют ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, что привело к тяжким последствиям.

В случае доказательства вины, им грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с запретом занимать определенные должности на срок до 3 лет и штрафом от 250 до 750 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Теги: #гбр #коронавирус #экспорт #следствие
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