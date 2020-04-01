В Днепре на время карантина запрещен ремонт в домах, с 3 апреля закрывают парки – Филатов

В Днепре на период карантина запрещают проводить ремонты в многоквартирных домах, а с 3 апреля закрывают для посещений парки и все общественные места, заявляет мэр города Борис Филатов.

"С третьего числа (апреля – ИФ) мы закрываем общественные места, парки… Люди воспринимают это плохо. Они этого не понимают, но мы ведем разъяснительную работу… К сожалению, придется потерпеть", - сказал Филатов в среду в эфире телеканала "Украина-24".

Он также сообщил, что "наша комиссия по ДПЧС (департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций – ИФ) приняла решение: мы запрещаем в многоквартирных домах ремонты". По словам Филатова, это "ненормально, когда люди сидят на карантине, а им в ответ стучат молотками и перфораторами".

В то же время мэр сказал, что запрет не будет касаться новостроек.