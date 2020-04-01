В РФ 440 новых случаев COVID-19 зафиксировано за сутки, общее число диагнозов возросло до 2 тыс. 777

Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции сообщает о 440 новых случаях инфицирования Covid-19 в России за последние сутки, общее число диагнозов в стране выросло до 2 тыс. 777.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 440 в 35 регионах", - говорится в сообщении оперативного штаба.

Всего в РФ, по данным на среду, зарегистрировано 2 тыс. 777 случаев коронавирусной инфекции в 75 регионах, подчеркнули в штабе.

Семь летальных случаев, ассоциированных с Covid-19, зафиксировано в России за минувшие сутки.

"За сутки зарегистрировано 7 летальных случаев: Москва - 5, Московская область - 1, Псковская область - 1. За весь период - 24", - говорится в сообщении штаба.

Сутками ранее, по информации штаба на вторник 31 марта, в России было отмечено 500 новых случаев (по данным на 1 апреля - на 60 меньше), в Москве - 387 новых случаев (1 апреля на 120 меньше).