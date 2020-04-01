В ряде стран Африки выявили первые случаи заражения коронавирусом

Новый тип коронавируса продолжает распространяться по странам Африки, сообщают западные СМИ.

Первые случаи заражения зафиксированы в Бурунди и Сьерра-Леоне.

Представитель президента Бурунди отметил, что оба заболевших вернулись из-за рубежа: один - из Руанды, второй - из Дубая.

В Сьерра-Леоне заразился коронавирусом 37-летний мужчина, недавно приехавший из Франции. В стране объявили режим ЧС в области здравоохранения, приостановлено авиасообщение, закрыты школы.

В общей сложности на территории африканских стран с начала вспышки зарегистрировано более 5,4 тыс. случаев заболевания, 172 человек скончалось.