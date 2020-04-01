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09:31 01.04.2020

В Монастырисском районе увеличилось число заболевших Covid-19 медработников

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В Монастырисском районе увеличилось число заболевших Covid-19 медработников

Число заболевших коронавирусной болезнью медиков в Монастырисском районе Тернопольской области увеличилось до 32 человек, сообщил глава Монастыриской районной государственной администрации Павел Дронь.

"По состоянию на 9:00 в Монастырисском районе инфицированных коронавирусом - 77 человек ... в их числе медперсонала - 32 (10 врачей, 14 медсестер, 8 младших медсестер)", - написал он на своей странице в Facebook.

Также в числе заболевших 5 детей, двое госслужащих, двое полицейских, священник, заведующий детским садом, учитель, спасатель и глава Монастырисской объединенной территориальной громады.

Теги: #медработники #тернопольская_область #коронавирус
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