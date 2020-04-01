События

09:15 01.04.2020

Аваков считает, что Украина начнет возвращаться к нормальному ритму жизни не ранее 15 мая

2 мин читать
Аваков считает, что Украина начнет возвращаться к нормальному ритму жизни не ранее 15 мая

Министр внутренних дел Арсен Аваков уверен, что ограничения, вызванные распространением коронавируса, могут быть отменены во второй половине мая, считает оптимистическим сценарием возвращение после 15 мая.

"Посмотрим, как будут развиваться события в Европе, которую волна вируса накрыла раньше нас… Но, если честно… надо быть реалистами… Моя точка зрения: страна начнет возвращаться к нормальной жизни не ранее 15 мая. И это - предположения оптимиста", – написал он в "Фейсбук" в ночь на среду.

Министр подчеркнул, что завершение карантина в Украине будет зависеть от результативности внедренных мероприятий.

"Никто в нашей стране не знает, когда завершится эпидемия и отменится карантин, а кто говорит, что знает - врет. Все будет зависеть от развития ситуации и нашей успешности в борьбе с вирусом", – написал Аваков.

Он также напомнил, что сейчас карантин отменен только в Китае. "Страны вокруг нас каждый день ужесточают меры ограничения… от Польши, с 1 апреля вводящей более жесткий режим карантина, до комендантского часа в Ницце и запрета выходить на улицы во Франции, Испании, Италии и в той же Москве и Нью-Йорке", – уточнил министр.

Аваков также подчеркнул, что в настоящее время очень ответственный момент атаки эпидемии. "Если не будем массово обниматься и шашлышить в парках, награждая друг друга вирусом, можем сбить пик вируса, не доходя до уровня трагических потерь", – подытожил он.

Теги: #коронавирус #мвд #аваков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:31 01.04.2020
В Монастырисском районе увеличилось число заболевших Covid-19 медработников

В Монастырисском районе увеличилось число заболевших Covid-19 медработников

09:18 01.04.2020
Темп роста числа заразившихся COVID-19 в Италии не увеличивается второй день подряд

Темп роста числа заразившихся COVID-19 в Италии не увеличивается второй день подряд

09:14 01.04.2020
В Тернопольской области зафиксировано почти 100 случаев COVID-19 – штаб для борьбы с коронавирусом

В Тернопольской области зафиксировано почти 100 случаев COVID-19 – штаб для борьбы с коронавирусом

09:12 01.04.2020
Харьковской областной инфекционной больнице передали средства индивидуальной защиты

Харьковской областной инфекционной больнице передали средства индивидуальной защиты

09:01 01.04.2020
Власти Нидерландов продлевают ограничения в связи с коронавирусом

Власти Нидерландов продлевают ограничения в связи с коронавирусом

09:00 01.04.2020
Авианосец ВМС США запросил срочную помощь в связи со вспышкой коронавируса на борту

Авианосец ВМС США запросил срочную помощь в связи со вспышкой коронавируса на борту

08:38 01.04.2020
Коронавирус уже унес жизни более 40 тыс. человек в мире, число инфицированных превышает 845 тыс

Коронавирус уже унес жизни более 40 тыс. человек в мире, число инфицированных превышает 845 тыс

08:22 01.04.2020
Аваков: МВС не даст больше согласия ни на один авиационный чартер

Аваков: МВС не даст больше согласия ни на один авиационный чартер

08:14 01.04.2020
В США коронавирусом заразились уже около 190 тыс. человек, умерли более 4 тыс

В США коронавирусом заразились уже около 190 тыс. человек, умерли более 4 тыс

07:47 01.04.2020
Япония продолжает оставаться на грани введения режима ЧП из-за коронавируса

Япония продолжает оставаться на грани введения режима ЧП из-за коронавируса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Монастырисском районе увеличилось число заболевших Covid-19 медработников

Правительства ряда стран предостерегли сограждан от шуток на тему коронавируса в День смеха

В Тернопольской области зафиксировано почти 100 случаев COVID-19 – штаб для борьбы с коронавирусом

Коронавирус уже унес жизни более 40 тыс. человек в мире, число инфицированных превышает 845 тыс

Один украинский военный погиб, трое получили ранения в результате 14 обстрелов со стороны боевиков на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Правительства ряда стран предостерегли сограждан от шуток на тему коронавируса в День смеха

США, Россия и Саудовская Аравия будут вместе решать проблему цен на нефть - Трамп

Один украинский военный погиб, трое получили ранения в результате 14 обстрелов со стороны боевиков на Донбассе

Во Львове полиция оштрафовала руководство двух продуктовых рынков

В "Ламборгини" будут производить медицинские маски, чтобы помочь в борьбе против коронавируса

Харьковской областной инфекционной больнице передали средства индивидуальной защиты

Дело о взятке за разрешение от правоохранителя на торговлю пиротехникой направлено в суд – ГБР

Жертвами коронавируса в США могли стать более 2 млн человек, если бы не ограничительные меры - Трамп

Аваков считает, что Украина начнет возвращаться к нормальному ритму жизни не раньше 15 мая

В Тернопольской области зафиксировано почти 100 случаев COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА