Власти Нидерландов продлевают ограничения в связи с коронавирусом

Ограничительные меры в рамках борьбы с распространением коронавируса в Нидерландах продлеваются с 6 апреля до 28 апреля, сообщил во вторник вечером премьер-министр Марк Рютте после заедания кризисного штаба.

Эти меры включают закрытие школ, ресторанов, музеев. Людей также просят соблюдать дистанцию в полтора метра, работать дома и оставаться там как можно больше времени, сообщают нидерландские СМИ.

Премьер заявил, что за неделю до 28 апреля кризисный штаб вновь соберется и решит, что делать дальше.

"После 28 апреля мы не вернемся к нормальной жизни", - предупредил Рютте.

К настоящему времени число подтвержденных инфицированных коронавирусом в стране достигло 12595 человек, 1035 человек скончались.