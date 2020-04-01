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09:00 01.04.2020

Авианосец ВМС США запросил срочную помощь в связи со вспышкой коронавируса на борту

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Капитан американского атомного авианосца USS Theodore Roosevelt ("Теодор Рузвельт") запросил командование ВМС США о срочной помощи в связи со вспышкой коронавируса на его борту.

Капитан Бретт Крозье в обращении к командованию флота, которое публикует газета San Francisco Chronicle, указывает, что уже более 100 моряков авианосца инфицированы коронавирусом. Он просит командование ВМС США обеспечить условия для изоляции экипажа численностью более 4 тыс. человек с тем, чтобы предотвратить возможные летальные исходы в условиях резко ухудшающейся ситуации на борту корабля.

"Из-за ограничений пространства, присущего военному кораблю, мы не можем обеспечить карантин, - написал Крозье, - Распространение болезни продолжается и ускоряется".

"Это требует политического решения, но это правильно, - написал в обращении Крозье. - Мы не на войне. Морякам не нужно умирать. Если мы не предпримем необходимые меры сейчас, то мы не позаботимся о нашем самом надежном активе - наших моряках ".

В письме на четырех страницах командованию ВМС США Крозье указал, что только небольшой контингент зараженных моряков был выведен на берег для тестирования. Остальная часть экипажа остается на борту корабля, где невозможно следовать официальным правилам 14-дневного карантина и социального дистанцирования.

Он просит "как можно скорее" обеспечить его морякам необходимые карантинные помещения на базе в Гуаме.

Как сообщалось, атомный авианосец USS Theodore Roosevelt, выполняющий задачи в Тихом океане, на прошлой неделе в срочном порядке был направлен на базу на острове Гуам в связи с зафиксированным на его борту ростом количества заболевших коронавирусом.

На авианосце USS Ronald Reagan ("Рональд Рейган"), который находится на базе в Йокосука (Япония), также выявлено несколько случаев заболевания коронавирусом среди членов его команды.

Теги: #сша #эсминец #коронавирус
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