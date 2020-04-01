США, Россия и Саудовская Аравия будут вместе решать проблему цен на нефть - Трамп

США, РФ и Саудовская Аравия вместе займутся проблемой обвала нефтяных цен, заявил во вторник президент США Дональд Трамп.

"Я говорил с президентом Путиным об этом, я также разговаривал с наследным принцем Саудовской Аравии об этом. (...) Мы будем заниматься этим все вместе и посмотрим, что можно сделать", - сказал Трамп на брифинге в Белом доме.

"Обе страны (Россия и Саудовская Аравия - ИФ) обсуждают это, и я присоединюсь к ним в подходящее время при необходимости", - отметил президент США.

По словам Трампа, он провел "отличный разговор" с Путиным, и, хотя переговоры затрагивали и такие темы как торговля и угроза коронавируса, в значительной степени беседа была посвящена именно ценам на нефть.

Трамп пояснил, что низкие цены на нефть выгодны потребителям, однако одновременно с тем они наносят ущерб одной из крупнейших отраслей американской промышленности - нефтяной, что грозит потерей тысяч рабочих мест.

По словам президента, ситуация с падением цен на нефть является беспрецедентной, напоминающей положение дел в 1950-е годы. "В некоторых частях света вода стала ценнее, чем нефть", - сказал он.

Министр энергетики США Дэн Бруйетт и его российский коллега Александр Новак договорились в развитие телефонной беседы президентов двух стран от 30 марта продолжать с участием основных мировых производителей обсуждать ситуацию на нефтяном рынке, сообщило Минэнерго США.