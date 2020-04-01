Коронавирус уже унес жизни более 40 тыс. человек в мире, число инфицированных превышает 845 тыс

По состоянию на 8:00 среды, в мире насчитывалось 845 тыс. 197 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончалась 41 тыс. 478 человек, поправились более 168 тыс., сообщила газета South China Morning Post.

Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.

В то же время, по информации американского университета Джона Хопкинса, число инфицированных в мире достигло 859 тыс. 556 человек, смертельных случаев - 42 тыс. 332.

На первом месте по числу подтвержденных случаев заражения - Соединенные Штаты, где зафиксировано 188 тыс. 172 инфицированных и 3 тыс. 873 смертных случая сообщила South China Morning Post.

В Европе по числу заболевших и летальных исходов продолжает лидировать Италия, где зафиксировано 12 тыс. 428 жертв инфекции и 105 тыс. 792 больных.

В Испании подтверждено 94 тыс. 417 случаев заболевания (скончались 8 тыс. 189), Германии - 61 тыс. 913 (583), Франции - 52 тыс. 128 (3 523), Великобритании - 25 тыс. 150 (1 тыс. 789), Швейцарии - 16 тыс. 176 (373), Турции - 13 тыс. 531 (214), Нидерландах - 12 тыс. 595 ( 1 тыс. 039), Бельгии - 11 тыс. 899 (705), Австрии - 10 тыс. 109 (128).

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 36 новых случаев заражения коронавирусом, из них 35 - у людей, прибывших из-за рубежа, один - внутри страны (провинция Гуандун), сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

За сутки в стране из ранее зараженных коронавирусом скончались семь человек: шесть - в провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения инфекции, один - в Шанхае.

С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3 тыс. 312 человек, зарегистрировано 81 тыс. 554 случая заболевания. Из них в Хубэе скончались 3 тыс. 193 человека, заболели 67 тыс. 802.

В Иране насчитывается 41 тыс. 495 больных и 2 тыс. 757 скончавшихся.

По данным издания, в мире менее 10 тыс. случаев заражения зарегистрировано почти в 190 странах и районах мира.

Данные газеты постоянно корректируются в соответствии с получаемой официальной информацией.

Ранее ВОЗ объявила о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.