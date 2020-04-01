События

08:22 01.04.2020

Аваков: МВС не даст больше согласия ни на один авиационный чартер

2 мин читать
Аваков: МВС не даст больше согласия ни на один авиационный чартер

Министерство внутренних дел больше не даст согласия на совершение чартерных авиарейсов для эвакуации украинцев из-за границы во время введенного карантина, сообщил министр МВД Украины Арсен Аваков.

"МВД не даст больше согласия ни на один авиационный чартер. Пассажирское авиасообщение - закрыто. Исключения будут редки и только отдельным решением - со 100% обсервацией под контролем санврачей с последующим тестом ПЦР", - написал министр на своей странице в Фейсбук в ночь на среду.

Свою позицию Аваков объяснил урегулированием ситуации с пассажирами, которые прибыли в Киев с Бали и Катара. Украинцы отказались оставаться в отеле, в который были отправлены на обсервацию.

"Те, кто находится сейчас на обсервации в Киевских отелях: завтра и послезавтра - по решению главного санитарного врача – у всех возьмут материалы на ПЦР тест. По факту результата теста – если поражения вирусом не выявлено - полиция развезет каждого по домам под жесткое обязательство с жесткой домашней изоляцией и контролем со стороны полиции и санврачей. Не повиновение – санкции ст. 325 КПК", – написал Аваков.

Министр подчеркнул, что всех пассажиров, которые сбежали от обсервации, ждут штрафы. В случае обнаруения у них коронавируса - им грозит уголовная ответственность.

"Те, кто сбежал из автобусов и уклонился от обсервации на этот момент - уже получили административные протоколы или будут подвергнуты этой санкции (все граждане установлены) - санкция: штраф до 17 тыс. грн. Если у кого-то из пассажиров рейса будет выявлен вирус - полиция примет решение о выдвижении обвинений в соответствии со ст.325 - вплоть до ареста и содержания под стражей до 3-х лет", - уточнил он.

Аваков добавил, что большинство пассажиров рейса из Катара выехали туда уже после того, как в Украине ввели карантин.

"13 марта президент Зеленский обратился к украинцам с просьбой вернуться в страну, в связи с надвигающейся эпидемией… А тут смотрю - каждый третий вернувшийся вчера на этом скандальном специально организованном рейсе улетел из страны 13, 14, 15 марта", - подытожил министр.

Теги: #коронавирус #мвд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:31 01.04.2020
В Монастырисском районе увеличилось число заболевших Covid-19 медработников

В Монастырисском районе увеличилось число заболевших Covid-19 медработников

09:18 01.04.2020
Темп роста числа заразившихся COVID-19 в Италии не увеличивается второй день подряд

Темп роста числа заразившихся COVID-19 в Италии не увеличивается второй день подряд

09:15 01.04.2020
Аваков считает, что Украина начнет возвращаться к нормальному ритму жизни не ранее 15 мая

Аваков считает, что Украина начнет возвращаться к нормальному ритму жизни не ранее 15 мая

09:14 01.04.2020
В Тернопольской области зафиксировано почти 100 случаев COVID-19 – штаб для борьбы с коронавирусом

В Тернопольской области зафиксировано почти 100 случаев COVID-19 – штаб для борьбы с коронавирусом

09:12 01.04.2020
Харьковской областной инфекционной больнице передали средства индивидуальной защиты

Харьковской областной инфекционной больнице передали средства индивидуальной защиты

09:01 01.04.2020
Власти Нидерландов продлевают ограничения в связи с коронавирусом

Власти Нидерландов продлевают ограничения в связи с коронавирусом

09:00 01.04.2020
Авианосец ВМС США запросил срочную помощь в связи со вспышкой коронавируса на борту

Авианосец ВМС США запросил срочную помощь в связи со вспышкой коронавируса на борту

08:38 01.04.2020
Коронавирус уже унес жизни более 40 тыс. человек в мире, число инфицированных превышает 845 тыс

Коронавирус уже унес жизни более 40 тыс. человек в мире, число инфицированных превышает 845 тыс

08:14 01.04.2020
В США коронавирусом заразились уже около 190 тыс. человек, умерли более 4 тыс

В США коронавирусом заразились уже около 190 тыс. человек, умерли более 4 тыс

07:47 01.04.2020
Япония продолжает оставаться на грани введения режима ЧП из-за коронавируса

Япония продолжает оставаться на грани введения режима ЧП из-за коронавируса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Монастырисском районе увеличилось число заболевших Covid-19 медработников

Правительства ряда стран предостерегли сограждан от шуток на тему коронавируса в День смеха

В Тернопольской области зафиксировано почти 100 случаев COVID-19 – штаб для борьбы с коронавирусом

Коронавирус уже унес жизни более 40 тыс. человек в мире, число инфицированных превышает 845 тыс

Один украинский военный погиб, трое получили ранения в результате 14 обстрелов со стороны боевиков на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Правительства ряда стран предостерегли сограждан от шуток на тему коронавируса в День смеха

США, Россия и Саудовская Аравия будут вместе решать проблему цен на нефть - Трамп

Один украинский военный погиб, трое получили ранения в результате 14 обстрелов со стороны боевиков на Донбассе

Во Львове полиция оштрафовала руководство двух продуктовых рынков

В "Ламборгини" будут производить медицинские маски, чтобы помочь в борьбе против коронавируса

Харьковской областной инфекционной больнице передали средства индивидуальной защиты

Дело о взятке за разрешение от правоохранителя на торговлю пиротехникой направлено в суд – ГБР

Жертвами коронавируса в США могли стать более 2 млн человек, если бы не ограничительные меры - Трамп

Аваков считает, что Украина начнет возвращаться к нормальному ритму жизни не раньше 15 мая

В Тернопольской области зафиксировано почти 100 случаев COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА