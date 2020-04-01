В США коронавирусом заразились уже около 190 тыс. человек, умерли более 4 тыс

Более 4 тысяч человек стали жертвами коронавирусной инфекции в США, сообщает университет Джонса Хопкинса, отслеживающий подобную статистику.

Таким образом, за три дня количество смертей в Соединенных Штатах выросло в два раза.

Более тысячи заболевших умерли в городе Нью-Йорке, который больше других американских городов страдает от коронавируса (более 43 тыс. случаев). Единственный штат, где не было пока зафиксировано ни одного случая смерти - Вайоминг.

По данным университета, всего в США на данный момент известно о 189 тыс. 510 случаях заражения вирусом. Сейчас это самый высокий показатель в мире. На втором месте - Италия (почти 106 тыс. случаев), на третьем - Испания (почти 96 тыс.).

Как минимум 7 тыс. человек в США полностью выздоровели, отмечает университет.

Согласно данным телеканала CNN, по меньшей мере 80% населения США (более 262 млн американцам) предписано сидеть дома из-за вспышки коронавируса.