События

08:14 01.04.2020

В США коронавирусом заразились уже около 190 тыс. человек, умерли более 4 тыс

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В США коронавирусом заразились уже около 190 тыс. человек, умерли более 4 тыс

Более 4 тысяч человек стали жертвами коронавирусной инфекции в США, сообщает университет Джонса Хопкинса, отслеживающий подобную статистику.

Таким образом, за три дня количество смертей в Соединенных Штатах выросло в два раза.

Более тысячи заболевших умерли в городе Нью-Йорке, который больше других американских городов страдает от коронавируса (более 43 тыс. случаев). Единственный штат, где не было пока зафиксировано ни одного случая смерти - Вайоминг.

По данным университета, всего в США на данный момент известно о 189 тыс. 510 случаях заражения вирусом. Сейчас это самый высокий показатель в мире. На втором месте - Италия (почти 106 тыс. случаев), на третьем - Испания (почти 96 тыс.).

Как минимум 7 тыс. человек в США полностью выздоровели, отмечает университет.

Согласно данным телеканала CNN, по меньшей мере 80% населения США (более 262 млн американцам) предписано сидеть дома из-за вспышки коронавируса.

Теги: #сша #ситуация #коронавирус
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