Во Львове полиция оштрафовала руководство двух продуктовых рынков

Во Львове полиция составила админпротоколы на руководство двух городских рынков за нарушения правил карантина, сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

В частности, во Франковском районе полицейские установили, что на одном из рынков нарушены правила по количеству людей, которые могут одновременно находится на территории рынка.

В связи с этим на замдиректора рынка составили протокол по административному правонарушению по статье 44-3 Админкодекса Украины.

Аналогичное нарушение обнаружили полицейские на рынке в Шевченковском районе и также составили протокол по статье 44-3 кодекса об административных правонарушениях. Штраф по этой статье составляет от одной до двух тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов на физических лиц и от 2 до 10 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов на должностных лиц.

По данным полиции Львовской области, за нарушения правил карантина составили более 100 админпротоколов и открыли одно уголовное производство.