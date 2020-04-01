Харьковской областной инфекционной больнице передали средства индивидуальной защиты

В Харьковскую областную инфекционную клиническую больницу переданы средства индивидуальной защиты, которые позже будут распределяться между 17 опорными больницами в городе и области, предназначенными для приема больных с COVID-19.

"Около 250 тысяч перчаток, около 6 тыс. бахил, ... костюмы биозащиты, которые были крайне необходимы. Все, что сейчас необходимо для того, чтобы мы были готовы принять больных, если их, не дай Бог, будет много", - сообщил журналистам во вторник глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.

Кроме того, в больницу было передано более 10 тыс. медицинских респираторов для т.н. красной зоны, многоразовые шапочки, термометры, датчики, а также необходимые для проведения искусственной вентиляции легких дыхательные контуры, фильтры, эндотрахеальные трубки и т.д.

Как сообщил журналистам заместитель директора департамента здравоохранения Геннадий Бондарчук, сейчас в Харьковской области есть 5 тыс. экспресс-тестов для определения и 4 тыс. ПЦР-тестов COVID-19.