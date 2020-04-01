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03:19 01.04.2020

Дело о взятке за разрешение от правоохранителя на торговлю пиротехникой направлено в суд – ГБР

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Дело о взятке за разрешение от правоохранителя на торговлю пиротехникой направлено в суд – ГБР

Государственное бюро расследований направило в суд обвинительное заключение в отношении начальника патрульной полиции Хмельниччины за получение неправомерной выгоды в $1,5 тыс. за "разрешение" на торговлю пиротехникой.

"В суд направлено обвинительное заключение в отношении начальника одного из секторов патрульной полиции Шепетовского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Хмельницкой области. Полицейский обвиняется в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, и обещанию оказать влияние за предоставление такой выгоды (ч.2 ст.369-2 Уголовного кодекса Украины)", – сказано в сообщении Бюро, обнародованном во вторник вечером.

В ГБР уточнили, что в декабре 2019 года начальник сектора требовал $1,5 тыс. за влияние на руководство Шепетовского отдела полиции, чтобы предпринимателю вернули изъятое имущество для дальнейшей реализации пиротехнических средств. За эти средства правоохранитель также пообещал не создавать препятствий и не привлекать к ответственности субъект хозяйствования за осуществление такой деятельности. В тот же день предприниматель предоставил полицейскому 8 тыс. грн неправомерной выгоды.

16 января 2020 милиционера задержали после получения очередной части взятки в сумме $500.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи территориального управления ГБР в г.Хмельницкий.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Хмельницкой области. Оперативное сопровождение - Управление Службы безопасности Украины в Хмельницкой области и Хмельницкое управления ДВБ Нацполиции.

Теги: #взятка #полицейский #торговля #суд
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