Жертвами коронавируса в США могли стать более 2 млн человек, если бы не ограничительные меры - Трамп

США успешно справляются с пандемией коронавируса COVID-19, и это позволило спасти жизни миллионов человек, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Представьте, чтобы случилось, если бы мы ничего не сделали. Это ведь не грипп. Давайте просто изложим это на бумаге. Мы бы увидели цифру в 2,2 млн (смертей в США - ИФ) в достаточно короткий временной промежуток", - отметил Трамп.

Оценивая масштабы распространения вируса, американский лидер отметил, что есть надежда избежать прогнозируемого показателя в 100 тыс. летальных исходов в США, если будут предприняты все необходимые меры предосторожности.

В Белом доме пояснили, что этот прогноз основан, в частности, на сценарии, при котором с крайне серьезной вспышкой коронавируса, подобно той, которая сейчас наблюдается в Нью-Йорке, столкнутся и другие крупные города США. При этом в настоящее время есть надежда, что такого катастрофического развития событий удастся избежать.

"Мы надеемся, этого достаточно", - заявил Трамп, говоря о том, что уже предпринятые меры по борьбе с COVID-19 не требуют ужесточения.

"Я думаю, мы и так приняли очень жесткие меры" - добавил американский лидер.

Трамп подчеркнул, что жители страны уже "хотят вернуться к работе", и поэтому нужно как можно быстрее победить коронавирус.

По состоянию на 31 марта в США зарегистрировано 174834 случая заражения COVID-19. 3408 пациентов с вирусом умерли, 6215 человека полностью вылечились.