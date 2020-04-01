В Тернопольской области зафиксировано почти 100 случаев COVID-19

В Тернопольской области лабораторно за последние сутки на 20 человек возросло количество инфицирования коронавирусом, состоянием на 22.00 вторника подтверждено 98 случаев, сообщили в Тернопольском штабе для борьбы с коронавирусом.

"Согласно данным областного лабораторного центра на Тернопольщине зафиксировали 98 случаев COVID-19 по состоянию на 22:00 31 марта", – проинформировали на странице штаба в Фейсбук во вторник вечером.

В информации уточнили, что наибольшее количество инфицированных находится в Монастыриськом районе – 76 человек (1 – летальный случай).

Кроме того, коронавирус диагностировали у 11 жителей Залищицкого района, 5 – Козовского, 2 – Кременецкого, по 1 человеку в Тернопольском и Бережанском районах, а также 2 в г.Тернополе.